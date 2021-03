La PS5 si può trovare nei negozi o solamente online?

PlayStation 5 è l'oggetto più desiderato del momento, eppure per la maggior parte dei giocatori continua a rappresentare un miraggio. Le poche unità prodotte e l'elevatissima richiesta hanno trasformato la console di nuova generazione di Sony in un prodotto letteralmente introvabile.

Assodato ciò, se non vi va di aspettare tempi migliori e preferite andare a caccia della console fin da subito ben consci delle difficoltà, allora vi consigliamo di non cercarla nei negozi della catena tradizionale. Per preciso volere di Sony, PS5 non viene venduta nei punti vendita fisici di catene come GameStop, MediaWorld, Euronics, Expert, Unieuro e affini, e neppure nei negozi privati. In Giappone ci hanno provato, ma non è andata per nulla bene. L'unico modo di accaparrarsi un PlayStation 5 è quello di acquistarla online, almeno per il momento. Non serve dormire fuori ai negozi come accaduto in USA.

Facile a dirsi, molto meno a farsi. Mentre vi scriviamo PlayStation 5 non è disponibile su nessun sito e-commerce italiano, pertanto non potete far altro che continuare a monitorare la situazione, aspettare che torni in vendita ed essere più veloci degli altri. Volendo, potete anche iscrivervi al programma fedeltà di GameSTopZing e attivare la ricezione delle comunicazioni, in modo da essere avvertiti quando le console tornano in vendita e avete tutto il tempo necessario per prepararvi ad effettuare l'ordine.