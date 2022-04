PS5: TV e monitor compatibili VRR, la lista completa aggiornata

Il supporto VRR è arrivato su PlayStation 5, tanti giochi sono stati aggiornati e sono ora compatibili con il Variable Refresh Rate, c'è però un dubbio riguardo gli schermi TV ed i monitor capaci di supportare correttamente questa opzione. Ecco una lista completa e aggiornata ad aprile 2022.

Gli schermi indicati di seguito funzionano correttamente nella maggior parte dei casi, vengono segnalati alcuni problemi con la resa dei colori sui modelli LG BX. Gli altri modelli invece sembrano essere perfettamente compatibili, al netto di possibili problemi imprevisti.

PS5: televisori compatibili VRR

LG B1

LG B9

LG BX (problemi con la resa dei colori)

LG C9

LG CX

LG C1

LG C2

LG GX

LG G1

LG G2

LG NanoCell 55NANO866NA

LG SM9000 (2019)

LG NANO867NA

LG NANO85 (2021)

LG NANO90 (2021)

Samsung NU8500

Samsung QN65QN85BA

Samsung NU8000

Samsung RU8009 (2019)

Samsung Q60 (2018) (con FreeSync attivo)

Samsung Q9FN (2018) (con FreeSync attivo)

Samsung Q60R (2020) (con FreeSync attivo)

Samsung Q80R (2019) (con FreeSync attivo)

Samsung Q90R (2019) (con FreeSync attivo)

Samsung 55 Q6DR (2020) (con FreeSync attivo)

Samsung Q6FN (2018)

Samsung Q8F

Samsung Q80T (2020)

Samsung Q90T (2020)

Samsung Q95T (2020)

Samsung Q80A (2021)

Samsung Q90A (2021)

Samsung QN90A (2021)

Samsung QN95

Samsung Frame (2020)

Sony X900H

Sony X85J

Sony X90J

Sony X91J

Sony X95J

Sony A80J

Sony A90J

TCL R625 (2019)

TCL R646

TCL C825

Hisense U6GR

Hisense UG7

Hisense U8G

Vizio P65QX-H1

Vizio P75QX (120 Hz disattivi per performance migliori)

Vizio P65Q9

Vizio OLED 55-H1

Philips OLED 707

Philips OLED 706

Philips OLED 806

Philips OLED 807

PS5 Monitor VRR compatibili

Gigabyte M28U

Gigabyte FI32U

Gigabyte M32U

Gigabyte FV43U

Gigabyte FO48U

LG 27GP950

LG 32GP850-B

ASUS ROG Swift PG35VQ (disattivare l'HDR)

ASUS VG28UQL1A

Samsung G7 LC32G75T (solo 1080p)

Samsung G7 S28AG70

MSI Optix MAG274QRF-QD

PlayStation VR: TV e monitor non compatibili

Questi televisori e monitor invece non funzionano con il VRR di PlayStation 5 ma potrebbero presto essere supportati grazie ad un aggiornamento software del produttore.

Tutta la linea di prodotti BenQ

Samsung TU7000 TV

Samsung RU7100 TV

Samsung UE50 TV

Samsung LC27G7

Samsung C27HG70

Samsung LU28R550

Gigabyte M27Q

Gigabyte G27Q

Dell S3220DGF

Dell S2721DGF

Dell S2721QS

Dell S2722DGM

LG 82UP8770PUA TV

LG 27650F

LG 27GL83A

LG 27UD69P

LG 27UK650

LG 27UL600-W

LG 27GP850-B

LG 27GL850

LG 27GL850-B

LG 27UL550

LG 27GL83A

LG 32GN50T-B

Acer XF243Y

Acer PE270K

Acer VG280K

Acer XV272U

Lenovo G25-10

ASUS VG27BQ

ASUS VP249QGR

ASUS VP28UQG

ASUS VG32VQ1B

ASUS VG27WQ1B

ASUS VG279Q

ASUS VG259QM

ASUS VG258QR

ASUS VG289Q

ASUS VG249Q

ASUS ROG Swift PG329Q

ASUS ROG Swift PG43UQ

Alienware AW2518HF

Viewsonic VX2882-4KP

Vivotek GFV27DAB

Element EM3FGAB27BS

MSI MAG251RX

MSI Optix G27CQ4

HP 25X

HP X24IH

Sceptre E248W-19203R

Sceptre E325B-QPN168

AOC 24G2U

EVE Spectrum

TCL R635 (2019)

Vizio P65F1 TV

Su Everyeye.it trovate anche la guida per attivare il VRR su PlayStation 5 e la lista dei giochi VRR per PlayStation 5, al momento tra i titoli ottimizzati troviamo Resident Evil Village, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart, l'elenco è ovviamente in continuo aggiornamento.