PS5, nuovo firmware a marzo? Il bug del 4K HDR su TV Samsung dovrebbe essere risolto

Fin dal lancio dello scorso novembre è presente un bug che impedisce alle PlayStation 5 collegate ad alcuni televisori Samsung di restituire un'immagine 4K HDR e al tempo stesso di generare una frequenza di aggiornamento dei fotogrammi pari a 120 Hz.

Non sono molti ad essersene accorti, vista la ristretta cerchia di giochi che supportano i 120 fps e i televisori compatibili, fatto sta che le colpe sono state spesso addossate a Samsung. A quanto pare la mancanza sarebbe attribuibile a Sony, quantomeno stando a sentire un Community Manager tedesco nel noto produttore sudcoreano. Tra le pagine del forum ufficiale teutonico, il dipendente di Samsung ha affermato che Sony è al corrente della problematica, alla quale verrà posto rimedio con un aggiornamento del firmware di PS5 che dovrebbe essere pubblicato nel corso del prossimo mese di marzo. Fino ad allora, i giocatori interessati sono invitati a limitare il refresh rate a 60 Hz oppure a disabilitare l'HDR.

Le affermazioni del Community Manager non possono essere considerate come una conferma assoluta, dal momento che Sony non ha ancora annunciato l'arrivo di un nuovo firmware di PlayStation 5 a marzo. L'ultimo aggiornamento di PS5, ricordiamo, risale allo scorso dicembre, ed ha migliorato la stabilità del sistema e della connessione Wi-Fi.