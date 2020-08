PS5: Ubisoft ci ricorda che non sarà retrocompatibile con i giochi PS, PS2 e PS3

Nonostante si sia venuta a creare un po' di confusione dopo la presentazione di Cerny sulle specifiche tecniche di PS5, Sony ha poi chiarito per bene che PS5 sarà retrocompatibile con "la maggioranza degli oltre 4000 titoli del catalogo PlayStation 4".

Il colosso giapponese non ha ancora condiviso con i giocatori una lista con tutti i titoli retrocompatibili fin dal lancio, visto che i suoi ingegneri sono ancora al lavoro sulla tecnologia che lo renderà possibile, ma certamente non ci aspettiamo di vedere inclusi anche i giochi per PlayStation, PS2 e PS3. Sony non ha mai fatto riferimento a questa possibilità, eppure di tanto in tanto in rete ci siamo imbattuti in dei rumor che vogliono PS5 retrocompatibile anche con i classici delle generazioni più vecchie, l'ultima volta scatenati da un rivenditore turco.

Cascano quindi a fagiolo le parole di Ubisoft, che attraverso le pagine del suo sito dedicato al supporto scrive a chiare lettere che la retrocompatibilità "sarà disponibile per i titoli PlayStation 4 supportati, ma non sarà accessibile per i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation". Non si tratta di una comunicazione di Sony, ma può ugualmente essere considerata ufficiale, pertanto dovrebbe essere più che sufficiente a mettere definitivamente fine a certe voci.