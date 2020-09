PS5: è ufficiale, la console Sony non sarà retrocompatibile con PS1, PS2 e PS3

Fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto informazioni precise circa la retrocompatibilità di PlayStation 5 con le precedenti generazioni e l'unica certezza riguardava la compatibilità con i titoli dell'attuale generazione di console Sony. Nel corso della serata è finalmente arrivata la conferma di Jim Ryan sulle piattaforme compatibili con PS5.

Interrogato da Famitsu sull'eventuale compatibilità dei giochi PlayStation, PlayStation 2 e PlayStation 3, il CEO del colosso nipponico ha risposto:

"PlayStation 4 ha già 100 milioni di giocatori e vogliamo che gli utenti possano giocare i loro titoli anche su PS5, quindi abbiamo deciso di implementare la retrocompatibilità con PS4. Nel corso dello sviluppo di questa funzionalità abbiamo anche fatto grandi sforzi nel creare l'SSD ad alta velocità e il controller DualSense, progettati contemporaneamente. Per questi motivi, non abbiamo avuto l'opportunità di introdurre anche il supporto alle precedenti generazioni."

Sembra quindi che la decisione presa da Sony sia dovuta esclusivamente alla mancanza di tempo e alla volontà di concentrare tutti i propri sforzi sull'hardware di prossima generazione e, in particolare, sui due punti forti di PS5: l'SSD e il DualSense. Chissà se in futuro arriverà tramite software la possibilità di giocare i vecchi titoli presenti nelle nostre librerie digitali, i quali non potranno essere utilizzati al lancio della console di prossima generazione.

