PS5 in UK domina le vendite hardware di settembre 2021, bene anche Xbox e Switch

Oltre ad aver scoperto che il 77% delle vendite di FIFA 22 in UK sono digitali, dal Regno Unito arrivano dati interessanti riguardo le vendite hardware relative al mese di settembre 2021, dove la PlayStation 5 di casa Sony ha registrato nuovi successi.

Non ci sono dati precisi sui risultati commerciali delle singole piattaforme, ma durante lo scorso settembre sono state vendute in totale 220.000 console. Il grosso di questi numeri sono legati a PS5, che sale sul gradino più alto del podio grazie alla maggior reperibilità del sistema nelle scorse settimane che ha dato un importante boost alle vendite. Inoltre, settembre 2021 è stato sul suolo britannico il mese di maggior successo per la console next-gen di Sony sin da febbraio 2021.

Al secondo posto troviamo invece Xbox Series X/S: anche la nuova generazione firmata Microsoft ha avuto una distribuzione più ampia permettendole quindi di ottenere dati commerciali maggiormente positivi rispetto ai mesi precedenti. In terza posizione troviamo infine Nintendo Switch: seppur indietro rispetto alle concorrenti, anche la console ibrida Nintendo ha aumentato i suoi numeri grazie al taglio di prezzo pari a 20 sterline per il modello base. Sappiamo inoltre che Nintendo Switch OLED è partita molto bene in UK, superando molto velocemente i risultati di lancio di Switch Lite.

Lato software, infine, la classifica inglese vede FIFA 22 al primo posto, seguito dall'inarrestabile GTA V in seconda posizione. Il gradino più basso è invece occupato da NBA 2K22.