PS5 in UK, secondo mese di testa in vetta alle classifiche: cresce anche Xbox Series X

Proseguono a buon ritmo le vendite di PlayStation 5 nel Regno Unito, con la console Sony di nuova generazione che si posiziona al primo posto nella classifica hardware per il secondo mese di fila.

Un 2021 che muove dunque i propri primi passi con successo per PS5, nonostante i continui problemi nell'assenza o carenza di scorte per la console. Il mese di marzo, ad ogni, modo ha visto un boost anche per quanto riguarda l'universo di casa Microsoft. Grazie alla distribuzione di nuove scorte di Xbox Series X e Xbox Series S, la next gen verdecrociata conquista il secondo gradino del podio UK. Per la prima volta da ormai anni, Nintendo Switch viene dunque limitata alla medaglia di bronzo, conquistandosi il terzo posto in classifica dopo un lungo periodo di dominio assoluto.



Nonostante ciò, la console ibrida non va incontro ad alcun tipo di rallentamento, anzi. Rispetto al 2020, l'ultimo trimestre britannico di Nintendo Switch ha fatto registrare una crescita nelle vendite dell'hardware pari a ben il 13,6%. Un risultato notevole, soprattutto se si considera che il marzo 2020 aveva visto un grande boom videoludico in UK, a causa del lockdown dovuto alla crisi sanitaria internazionale. Il mese aveva peraltro fatto registrare ottimi risultati proprio per Nintendo Switch, in seguito al lancio di Animal Crossing: New Horizons.