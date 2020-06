PS5: gli ultimi rumor sui giochi, cosa vedremo l'11 giugno?

E' senza dubbio uno degli eventi più attesi della settimana, parliamo naturalmente della conferenza di presentazione dei giochi PS5, in programma giovedì 11 giugno alle 22:00, ora italiana. Ma cosa possiamo aspettarci e quali giochi next-gen vedremo? Proviamo a fare chiarezza.

Al momento Sony non ha annunciato una lineup ufficiale e dunque possiamo affidarci solamente a rumor e indiscrezioni ma ribadiamo che niente di quanto pubblicato di seguito è stato confermato. Indiziato numero uno è senza dubbio Resident Evil 8 Village confermato da Dusk Golem e altri insider, il gioco Capcom sembra uno di quelli destinati ad essere annunciato l'11 giugno, lo stesso Dusk Golem conferma anche l'esistenza di Silent Hill ma non è certo di un possibile reveal questa settimana.

Altro possibile candidato è Call of Duty Black Ops Cold War di Activision, il publisher non ha ancora presentato il nuovo COD e sembra essere in ritardo sulla consueta tabella di marcia, con il reveal solitamente previsto per aprile o maggio... che possa essere proprio l'evento PS5 l'occasione giusta per svelare il prossimo Call of Duty? Possiamo poi aspettarci altri titoli da sviluppatori indipendenti mentre Elden Ring di FromSoftware non dovrebbe essere presente, stando a un rumor che vorrebbe il gioco in arrivo più tardi del previsto e di fatto senza alcuna apparizione pubblica prevista per il 2020.

Sul fronte dei giochi first party da più parti si mormora del debutto di Gran Turismo 7 per PS5 e di Bloodborne Remaster per PS5 e PC, il "solito" Dusk Golem ha però dichiarato di non avere conferme in merito ad un porting next-gen ma di essere informato solamente sull'arrivo del gioco su PC. Infine, nella giornata di ieri Santa Monica Studio ha fatto capire che sarà in qualche modo presente all'evento... primo teaser di God of War 2 in arrivo? A margine, segnaliamo il teaser di uno degli scrittori di Dead Space e la possibile presenza dello studio finlandese autore di Dead Nation, Resogun e Alienation.

Da parte nostra vi invitiamo a seguire l'evento PS5 insieme a noi su Twitch per scoprire tutti i nuovi giochi annunciati... voi cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.