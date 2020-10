PS5 unboxing: quanto pesa la scatola? Lo svela Geoff Keighley... dal bagno!

L'arrivo di PS5 nelle redazioni internazionali ha coinvolto anche altre personalità del settore, come Geoff Keighley. Il noto giornalista e presentatore videoludico ha accolto la console nextgen di Sony e, rigorosamente a piedi scalzi, si è recato in bagno per pesarne la confezione prima di cimentarsi nell'unboxing.

Come mostra lo stesso Keighley con un singolare video condiviso sui social, l'organizzatore dei prossimi The Game Awards 2020 ha portato in bagno la confezione ancora chiusa di PlayStation 5 (nella sua versione "maggiore" con lettore di dischi) e l'ha posizionata su di una bilancia pesapersone.

Il test empirico condotto da Geoff Keighley ha prodotto come risultato un valore di 14,7 libbre, corrispondenti a circa 6,67 chilogrammi di peso. Il valore espresso dalla bilancia di Keighley supera, e non di poco, i 4,5 kg del peso ufficiale dichiarato da Sony, come da specifiche nel confronto su dimensioni e peso di PS5 e Xbox Series X e S. I 2,2 chilogrammi aggiuntivi, ovviamente, rappresentano il peso supplementare dovuto al packaging stesso, ai libretti di istruzioni e garanzia, alla cavetteria e alla presenza del controller DualSense.

La confezione mostrata da Keighley, è bene precisarlo, sarà la medesima che troveremo in vendita dal 19 novembre in Italia, eccezion fatta per gli eventuali bundle con giochi, accessori o periferiche aggiuntive che Sony, con ogni probabilità, lancerà sul mercato nel corso delle prossime festività natalizie e successivamente.