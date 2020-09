PS5: Unieuro ha aperto i preordini per console, Digital Edition e DualSense

Dopo la presentazione andata in onda nella serata di ieri, che ha ufficialmente svelato la data di lancio e i prezzi dei due modelli di PS5, i principali rivenditori di tutto il mondo hanno finalmente aperto i preordini.

La corsa per accaparrarsi una console al lancio, quindi, è ufficialmente cominciata, e a giudicare dalle notizie che ci stanno giungendo, si sta rivelando piuttosto ardua. Alcuni rivenditori, come Amazon Italia e Mediaworld, hanno già esaurito le proprie scorte per il lancio, mentre GameStop sta avvisando i suoi clienti che potrebbe non essere in grado di consegnare le console prima di Natale.

Nel frattempo, ha ufficialmente aperto i preordini anche Unieuro. Al momento sul sito ufficiale della nota catena è possibile prenotare PlayStation 5 a 499,99 euro, PlayStation 5 Digital Edition a 399,99 euro e il controller DualSense a 69,99 euro. Se siete interessati, potete dirigervi su questa pagina. Mentre vi scriviamo, Unieuro consente di preordinare anche due giochi per PS5, ossia Call of Duty Black Ops Cold War a 79,99 euro e Just Dance 2021 a 59,99 euro.

Il lancio di PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition e dei suoi accessori, ricordiamo, è fissato in Italia per il 19 novembre. Avete già dato un'occhiata ai prezzi delle esclusive Sony per PS5?