PS5 da Unieuro: il mistero delle console fantasma in vendita a fine gennaio

Se ci seguite assiduamente saprete bene che regolarmente vi forniamo aggiornamenti sulla disponibilità di PlayStation 5 e PS5 Digital presso i principali rivenditori italiani. Stando ad alcune segnalazioni però qualcosa ci è sfuggito e la console Sony è tornata disponibile a fine gennaio sul sito di Unieuro per pochi minuti.

In questi giorni abbiamo ricevuto sui nostri social e nei commenti alle notizie messaggi che ci avvertivano della disponibilità di PlayStation 5 da Unieuro, in particolare le console sarebbero comparse alle prime luci dell'alba nella giornata dl 29 gennaio e a quanto pare anche il giorno successivo la catena ha messo in vendita un piccolo stock di console Sony.

C'è da dire che Unieuro dal canto suo non ha mai comunicato questa disponibilità e chi scrive non ha visto la scorsa settimana nuove console in vendita non solo sul sito di Unieuro ma in realtà presso nessun altro eCommerce italiano. Il mistero dunque si infittisce, c'è chi afferma di aver ordinato la PS5 e di aver ricevuto la conferma del proprio acquisto dalla nota catena ma non è chiaro se la procedura sia andata effettivamente a buon fine oppure no.

E qui entrate in gioco voi: vi chiediamo, siete riusciti ad acquistare una PlayStation 5 da Unieuro alla fine di gennaio? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti. Chiaramente restiamo a disposizione anche per eventuali comunicazioni o aggiornamenti da parte dell'azienda.