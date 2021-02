PS5 da Unieuro a sorpresa nella notte: abbiamo monitorato la situazione

A inizio settimana vi abbiamo parlato di PlayStation 5 comparse sul sito di Unieuro in piena notte a fine gennaio, ci avete lasciato molti commenti in merito e per questo abbiamo deciso di provare a monitorare la situazione nei giorni successivi.

Partiamo dal principio: secondo varie testimonianze tra il 28 e il 30 gennaio PlayStation 5 sarebbe comparsa sul sito di Unieuro in tarda notte, con la console disponibile per l'acquisto e alcuni dei nostri lettori sono effettivamente riusciti a comprarla, confermandoci il tutto tramite email e messaggi sui social.

Nei giorni successivi abbiamo monitorare la situazione, chi vi scrive ha tenuto d'occhio l'eCommerce di Unieuro per tutta la settimana (da lunedì 1 febbraio ad oggi) dalle 03:00 alle 06:00 del mattino, questa la fascia oraria indicata da chi ha effettivamente visto la console online a fine gennaio.

In queste tre notti purtroppo non abbiamo ottenuto risultati concreti e non abbiamo mai visto comparire il tasto "Acquista" sulle pagine di PS5 e PS5 Digital ma solamente il pulsante "Notifica Disponibilità" possiamo dunque confermarvi come a febbraio non ci siano ancora stati restock sul sito di Unieuro. In ogni caso la situazione legata alla disponibilità della console dovrebbe presto migliorare dal momento che Sony ha promesso l'arrivo di altre 3 milioni di PS5 entro il 31 marzo.