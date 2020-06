PS5 e Unreal Engine 5: Epic ha dovuto riscrivere parte del codice per l'SSD

Che a Epic Games piaccia molto PlayStation 5, non è affatto un segreto. Lo studio di Tim Sweeney ha infatti scelto la console next-gen di Sony per presentare al mondo presentare l'Unreal Engine 5, e lo ha fatto con un video di gameplay che ci ha anche mostrato per la prima volta le potenzialità di PS5.

Epic Games non è rimasta impressionata solamente dalla potenza bruta, ma anche dalla tecnologia alla base dell'SSD di PS5, un elemento sul quale anche Sony sta puntando fortissimo. "La PlayStation 5 fornisce un grande saldo sia per le performance computazionali, sia per quelle grafiche, ma è l'architettura alla base dell'immagazzinamento dei dati che è davvero speciale", ha riferito a VG247.com Nick Penwarden, VP of Engineering presso Epic.

Questa tecnologia non influirà solamente sulla velocità di caricamento delle partite, ma anche sulla progettazione di interi livelli, poiché gli sviluppatori avranno molte meno limitazioni nella scelta del quantitativo di dati da trasmettere ogni secondo. A tal proposito Penwarden ha spiegato: "La capacità di trasmettere contenuti a velocità estreme permette agli sviluppatori di creare ambientazioni più dense e dettagliate, cambiando il modo in cui pensiamo alla trasmissione di contenuti".

Tuttavia, l'architettura è così avanzata che, quando ha messo per la prima volta le mani su di essa, Epic Games ha dovuto procedere alla riscrittura di una parte del codice dell'Unreal Engine 5: "L'impatto è così forte che abbiamo dovuto riscrivere il core dei nostri sottosistemi Input/Output dell'Unreal Engine per adattarci a PS5".