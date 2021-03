PS5: uomo inganna la famiglia spacciandola per un router, con tanto di finto installatore

Un uomo vietnamita ha acquistato una PlayStation 5 e per nascondere la spesa alla propria famiglia ha ben pensato di spacciare la console Sony per un nuovo router, con tanto di finta installazione da parte di un complice.

Non stiamo scherzando, l'evento è stato ben documentato sulla pagina Facebook Vietnam Gaming Setup: da notare come il finto tecnico abbia persino applicato l'adesivo con il logo di un provider web sulla scocca, così da coprire il simbolo PlayStation bene in evidenza. Vi ricorda qualcosa? Esatto, qualche mese fa c'è chi ha provato a camuffare la PS5 da purificatore d'aria prima di venire scoperto dalla propria convivente... del resto prima o poi la console dovrà pure essere accesa per giocare.

Non sappiamo bene come si andata all'uomo vietnamita che ha provato a nascondere l'acquisto della PS5, l'interessato ha però fatto sapere di aver preso l'idea da un cartoon asiatico pubblicato sul web la scorsa estate dopo la presentazione del design di PlayStation 5.

Noi da parte nostra vi consigliamo di non ricorrere a simili trucchi per occultare la presenza di PlayStation 5 in casa, ci vuole davvero poco ad accorgersi che non ci troviamo di fronte ad un router o un purificatore d'aria... e voi cosa ne pensate?