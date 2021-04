PS5, update 21.01: come attivare i 120 Hz a 1080p e l'HDR automatico

Come avrete sicuramente notato accendendo la vostra PlayStation 5, questa mattina ha fatto il proprio debutto l'aggiornamento del sistema operativo di PS5 alla versione 21.01. Tra le novità dell'ultimo firmware troviamo anche delle opzioni aggiuntive per quello che riguarda le impostazioni dell'uscita video, scopriamole insieme.

Come attivare l'HDR automatico

Il primo passo da seguire consiste nell'accesso al menu delle impostazioni, nel quale è presente la voce "Schermo e video". Selezionatela per vedere tutte le opzioni relative a risoluzione, frequenza d'aggiornamento e HDR. A tal proposito potete spostare il cursore sulla voce "HDR" e, con la pressione del tasto X, selezionare una fra le tre opzioni seguenti: Disattivato, Sempre attiva e Attiva se supportata.

Ecco cosa cambia fra le diverse scelte:

Disattivato: disabilita l'HDR, a prescindere che il pannello che si sta utilizzando supporti o meno questa funzionalità

disabilita l'HDR, a prescindere che il pannello che si sta utilizzando supporti o meno questa funzionalità Sempre attiva: con questa opzione la console tiene l'HDR sempre abilitato, anche sui prodotti che non godono del supporto a questa funzionalità

con questa opzione la console tiene l'HDR sempre abilitato, anche sui prodotti che non godono del supporto a questa funzionalità Attiva se supportata: l'ultima opzione, introdotta con l'aggiornamento pubblicato di recente, permette di tenere l'HDR attivo solo ed esclusivamente nei giochi/film che lo supportano e di disabilitarlo per quelli che non lo implementano

Come abilitare i 120 Hz a 1080p

Questa funzionalità, molto richiesta dai giocatori, è stata finalmente introdotta con l'ultimo firmware di PlayStation 5 e consente a molti utenti di usufruire della frequenza di aggiornamento aumentata, supportata da svariati titoli multiplayer online come Destiny 2 e Call of Duty Black Ops Cold War. Molti televisori 4K, infatti, non supportano i 120 Hz alla risoluzione massima ma solo a 1440p (risoluzione non supportata da PS5) e a 1080p. Se il vostro pannello supporta i 120 Hz in Full HD potete abilitarli direttamente dal menu delle impostazioni. Visitate la scheda "Schermo e video" e spostate il cursore verso il basso fino a trovare la voce "Abilita output 120 Hz", la quale può essere impostata su Disattivato o Automatico. Selezionate la seconda opzione per fare in modo che i titoli che supportano tale feature permettano di giocare ad un framerate più elevato sacrificando la risoluzione.

