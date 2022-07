PS5: il nuovo aggiornamento aggiunge funzioni inedite per la modalità a bassa latenza

Il firmware di PlayStation 5 si aggiorna di nuovo. Sony ha pubblicato l'aggiornamento 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.0 per la sua console next-gen, dal peso complessivo di 1,069GB e che apporta piccole ma utili migliorie.

Nello specifico, l'update aggiunge ulteriori funzionalità per la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) con tutti i televisori compatibili. Impostandolo in automatico, la TV attiverà l'ALLM autonomamente durante l'utilizzo di software PS5, mentre tenendo invece spenta questa opzione, entrerà in funziona solamente il VRR.

Si tratta fondamentalmente dell'unica novità di rilievo introdotta con l'aggiornamento 22.01-05.50.00.08-00.00.00.0.0, che per il resto non sembra apportare migliorie significative. Vengono apportate ulteriori migliorie alle prestazioni della piattaforma, ma Sony non ha specificato nel dettaglio in cosa consistono tali perfezionamenti. In ogni caso i perfezionamenti per l'ALLM sono comunque ben accolti, a patto ovviamente di utilizzare una TV che li supporti.

L'ultima volta che il colosso nipponico ha aggiornato la propria console è stato a maggio 2022, quando è stato pubblicato il nuovo update firmware di PlayStation 5, che si limitò semplicemente a migliorare la stabilità complessiva del sistema e poco altro. L'update di luglio 2022, dunque, introduce già modifiche più significative rispetto al precedente, sebbene contenute anche in questo caso.

Nel frattempo Sony sta assumendo personale per sviluppare nuovi emulatori per PS5, forse incentrati su PS3 e PS Vita.