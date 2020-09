PS5 con update dei giochi PS4 a pagamento o a tempo limitato: nuovi spunti dal sito Sony

Nella scheda del sito PlayStation.com dedicata a PS5 e alle sue funzionalità, i curatori del portale di Sony Interactive Entertainment riportano una frase che non contribuisce a chiarire la natura degli upgrade grafici dei giochi PS4 destinati ad arrivare su PlayStation 5.

In calce alla scheda di PlayStation.com aperta nel febbraio del 2020 e progressivamente arricchita con le informazioni snocciolate da Sony in questi mesi, troviamo infatti una nota a margine che ci informa del fatto che "gli aggiornamenti possono essere offerti senza costi aggiuntivi o a pagamento, e potrebbero essere disponibili per un periodo di tempo limitato".

La nota in questione si ricollega al passaggio in cui i curatori del portale PlayStation ufficiale illustrano il sistema di "Conversione di titoli per PS4 in Giochi per PS5: la console PS5 offre agli editori la possibilità di consentire agli utenti di convertire i propri giochi per PS4, digitali e su disco, in giochi per PS5 digitali".

Con questo messaggio, Sony spiega quindi ai futuri acquirenti di PS5 che ogni publisher ha l'opportunità di proporre degli upgrade grafici a pagamento o a tempo limitato per i loro titoli crossgen, come d'altronde avverrà sull'ecositema nextgen approntato da Microsoft con Xbox Series S e X. Ciò che manca dalla scheda di PlayStation.com è però l'indicazione sulla natura, sul prezzo e sulle eventuali tempistiche di accesso agli upgrade grafici dei singoli giochi PS4, anche first party, che riceveranno questo genere di aggiornamento a partire dal 19 novembre, in coincidenza dell'uscita di PS5 in Italia.

In attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte dei curatori del sito PlayStation.com o dagli stessi rappresentanti di SIE, vi rimandiamo al nostro video di approfondimento in cui proviamo a fare chiarezza sulla retrocompatibilità di PS5.