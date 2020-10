PS5: l'update nextgen dei giochi PS4 non bloccherà l'accesso alla versione originaria

Un utente di Reddit ha chiesto un chiarimento all'assistenza Sony sulle possibili conseguenze dell'operazione da dover svolgere su PlayStation 5 per applicare l'update nextgen dei giochi PS4. Il redditor era infatti curioso di sapere se, eseguendo l'update, sarebbe stato comunque in grado di accedere ai titoli su PS4.

Nello scambio di messaggi reso pubblico dal futuro acquirente di PS5, l'assistente Sony ha precisato che "l'update non renderà inaccessibili i tuoi giochi su PS4, dal momento che le copie del medesimo gioco per PS4 e PS5 saranno separate e che quella per PS5 sarà accessibile in maniera complementare. Manterrai i tuoi progressi e i dati di gioco su PS4. In sintesi, sarà come avere due copie dello stesso gioco, una per piattaforma".

Per quanto riguarda le copie fisiche dei giochi PS4 che vanteranno degli update grafici e contenutistici per PlayStation 5, l'operatore dell'assistenza Sony spiega però al redditor che "non so dirti con certezza come funzionerà con le copie fisiche, ad esempio se l'update sarà proposto all'interno della confezione con un codice da riscattare tramite voucher. Posso però dirti che, di sicuro, le versioni digitali ti daranno libero accesso ai giochi sia su PS4 che su PS5".

Per un ulteriore approfondimento, sulle nostre pagine trovate l'elenco completo dei giochi PS4 con update gratis su PS5, tra produzioni multipiattaforma ed esclusive first party.