PS5: negli USA scatta la rissa in un negozio, interviene anche la polizia

Stiamo entrando ormai nel vivo delle festività natalizie e sono in tantissimi i videogiocatori di tutte le età che desiderano trovare una PlayStation 5 sotto l'albero. Mossi dalla disperazione, alcune persone hanno dato vita ad una rissa all'interno di un negozio di una celebre catena di elettronica americana: il Walmart.

Le scene sono state registrate da qualche testimone grazie ad uno smartphone e sono finite sul canale ufficiale YouTube del canale televisivo CBS Miami. Come potete vedere nelle immagini, una famiglia ha iniziato ad agitarsi in maniera evidente a causa della mancanza di nuove scorte nel negozio, al punto da costringere la polizia ad intervenire per fermare l'uomo, accompagnato da sua moglie e il suo bambino. La donna, con in braccio il figlio, non ha esitato a colpire la poliziotta che stava provando ad arrestare il marito. Stando a quanto dichiarato sul sito ufficiale di CBS Miami, entrambi i genitori del bambino sono ora sotto arresto e il piccolo è stato affidato ai nonni materni.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra l'accaduto, vi ricordiamo che proprio qualche ora è arrivata la notizia secondo la quale i politici inglesi vorrebbero fermare gli scalper di PlayStation 5 e Xbox Series X.