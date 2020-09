PS5 uscirà il 20 novembre? Arriva un indizio da Amazon Japan

Quando esce PlayStation 5? Non abbiamo ancora una risposta a questa domanda. Microsoft ha già fatto la sua mossa, svelando che Xbox Series S e Xbox Series X potranno essere acquistate a partire dal prossimo 10 novembre, rispettivamente a 299 euro e 499 euro. Adesso è il turno di Sony...

Mentre attendiamo con ansia un annuncio da parte del colosso nipponico, dalla terra del Sol Levante potrebbe essere arrivato un indizio preziosissimo. Nel listino di Amazon Japan sono infatti apparsi numerosi accessori per PlayStation 5 realizzati da terze parti (da un supporto di ricarica per il DualSense ad una protezione per il controller, fino ad arrivare ad un cavo di ricarica), tutti con una data d'uscita fissata al 20 novembre.

Che sia proprio questo il giorno in cui PS5 arriverà sul mercato? Chiaramente non possiamo fornirvi nessuna conferma in merito, ma la data corrisponde ad un venerdì e ci sembra plausibile. Anche PlayStation 4 arrivò sugli scaffali di venerdì e, in Europa e Giappone, dopo la controparte, Xbox One. Al momento, in ogni caso, non possiamo far altro che continuare a pazientare. L'impressione, in ogni caso, è che l'annuncio sia ormai dietro l'angolo. Intanto, TrulyExquisite ha annunciato l'apertura dei preordini di una speciale PlayStation 5 in oro 24 carati...