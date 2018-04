PS5 uscirà prima del previsto? Azienda cinese aumenta la produzione di chip da 7 Nanometri

Gli analisti ipotizzano un lancio per PlayStation 5 tra il 2020 e il 2022 ma non è escluso che la console possa arrivare in anticipo sui tempi, almeno a giudicare da alcuni rumor provenienti da Taiwan e relativi alla produzione dei nuovi chip da 7 Nanometri.

Secondo quanto diffuso settimane fa sa SemiAccurate, PlayStation 5 monterà una CPU AMD Ryzen da 7 Nanometri, proprio la produzione di questi ultimi chip avrebbe subito di recente un notevole boost, come dichiarato dal presidente della compagnia Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: "Oltre cinquanta linee produttive sono state pianificate e partiranno entro fine anno per produrre applicazioni e chip per server, mobile, CPU e GPU, la produzione dei nostri chipset da 7 Nanometri è entrata a pieno regime."

PlayStation 5 dovrebbe essere equipaggiata con una GPU dotata di architettura Navi e CPU Ryzen 7, in entrambi i casi si tratta di componenti equipaggiati con chipset da 7 Nanometri, la cui produzione, come detto, sembra destinata a subire una notevole accelerata nei prossimi mesi. Che qualche azienda cinese abbia ricevuto una grossa commessa da parte di Sony Corporation in vista del lancio di PS5?

Prendono così corpo i rumor che vorrebbero PlayStation 5 pronta per la fine del 2019 insieme ad alcuni titoli cross-gen come The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 e Death Stranding. Al momento però si tratta solamente di speculazioni basate su rumor circolati tra fonti asiatiche, niente di certo dunque.