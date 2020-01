PS5 uscirà prima di Xbox Series X? Ecco cosa ne pensa un ex dirigente Sony

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, l'ex boss di SCEE Chris Deering ha condiviso alcuni retroscena su come Sony imposta le propri strategie legate alle tempistiche di lancio delle console PlayStation.

Prendendo spunto dal suo impegno professionale ai tempi di PS2 per volgere lo sguardo al futuro rappresentato dallo scontro tra PS5 e Xbox Series X, l'ex dirigente di Sony Computer Entertainment Europe non nasconde di "aver preso di mira Microsoft sin dal primo giorno, eravamo spietati. Non sono più di questa mentalità, ma per quanto mi riguarda era una questione di vita o di morte. Nelle nostre riunioni di lavoro avevamo un motto: 'Uccidili all'inizio e non prendere prigionieri' quando si trattava di Microsoft".

La strategia aggressiva che ha condotto Sony al successo commerciale contro Microsoft nell'era PS2-Xbox ha così spinto il colosso tecnologico giapponese a proseguire sulla medesima strada negli anni successivi, o almeno questo è quanto spiegato dallo stesso Deering quando afferma che tale approccio "ha funzionato per PS2, ma anche su PS3 e PS4 e probabilmente continuerà a funzionare anche su PS5. Perchè vedete, abbiamo lavorato sodo per costruire proprio in quella fase l'immagine di 'PlayStation come sinonimo di videogiochi' per prepararci ad affrontare Microsoft".

Il forte spirito concorrenziale che animava l'operato dell'ex capo di SCEE potrebbe essere stato mitigato dall'alleanza tra Sony e Microsoft per l'evoluzione delle tecnologie basate sul Cloud e sull'Intelligenza Artificiale? Oppure, come sottintende Deering, Sony farà di tutto per lanciare PS5 prima di Xbox Series X?