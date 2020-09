PS5 uscita: data svelata da Amazon.it? Facciamo chiarezza

Amazon Italia ha svelato la data di uscita di PlayStation 5? Cercando PS5 + Amazon su Google è infatti possibile imbattersi in una serie di pagine del celebre rivenditore, con tanto di data di uscita in bella vista... o forse le cose non stanno proprio così?

Effettivamente il sottotitolo di una pagina di Amazon riportava la data del 17 novembre, provando a cliccare sul link però ci si accorge che la pagina in questione non rimanda a PlayStation 5 bensì ad Assassin's Creed Valhalla per PlayStation 4.

Sappiamo cosa state pensando: "impossibile, Assassin's Creed esce il 10 novembre", è vero Ubisoft ha anticipato la data di uscita di Assassin's Creed Valhalla ma le pagine di Amazon.it riportano ancora il 17 novembre come data di disponibilità, almeno per quanto riguarda la versione PlayStation 4.

Qui sotto trovate uno screenshot che testimonia effettivamente come la data del 17 novembre sia apparsa in una pagina legata a chiavi di ricerca PS5 ma come detto si è tratto solamente di un errore. Questo non vuol dire ovviamente che PlayStation 5 non possa uscire nel giorno citato, quello di Amazon non può però essere considerato un leak, dunque restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Sony.