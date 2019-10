PS5: uscita, retrocompatibilità e Ray Tracing, tutte le novità in un nostro video!

Grazie all'enorme visibilità mediatica garantitagli dall'annuncio del periodo di uscita di PS5, li vertici di Sony hanno potuto svelare tutta una serie di informazioni sulla PlayStation next-gen: proviamo a riassumerle in questo video speciale dedicato alla console che sarà in vendita in Italia a fine 2020.

Nel nostro approfondimento su PS5 tra novità e conferme, e nel relativo video speciale che potete ammirare in cima alla notizia e sulle pagine del canale YouTube di Everyeye.it, il buon Alessandro Bruni ha illustrato in maniera dettagliata ogni singolo annuncio che ha accompagnato il reveal del nome ufficiale della nuova PlayStation e fissato per Natale 2020 la finestra di commercializzazione.

Gli argomenti trattati sono davvero tanti, ciascuno in grado di tratteggiare i contorni del quadro tecnologico in cui si muoverà Sony per esaudire i sogni dei propri appassionati. Le numerose conferme dateci dal capo progettista di PS5 riguardano l'SSD iperveloce, il supporto alla retrocompatibilità, le innovazioni del prossimo DualShock, la presenza dell'hardware dedicato al Ray Tracing e l'impegno degli sviluppatori che stanno plasmando gli universi digitali dei titoli next-gen di PlayStation 5.

Ciò che ancora non conosciamo, e che probabilmente continueremo a non sapere per diversi mesi, è invece il prezzo di lancio della console. La feroce concorrenza di Nintendo (con Breath of the Wild 2 e forse anche con Switch Pro), di Google (con la piattaforma in game streaming di Stadia) e di Microsoft (con Xbox Scarlett) potrebbe spingere Sony a proporre la propria console ad un prezzo estremamente vantaggioso, il tutto per aumentare rapidamente la base installata in modo tale da garantirsi un più ampio margine di profitto con la vendita dei videogiochi e dei servizi in abbonamento.