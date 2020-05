PS5 uscita: finestra di lancio svelata da un annuncio di lavoro? La smentita di Sony - Aggiornata

Un recente annuncio di lavoro apparentemente pubblicato da Sony Interactive Entertainment sembra svelare la possibile finestra di lancio di PlayStation 5, attualmente confermata per un generico autunno 2020.

Non è del tutto chiaro quale sia la natura dell'annuncio (il testo originale è in giapponese) e da chi sia stato effettivamente pubblicato ma Nibel attribuisce il tutto a Sony Interactive Entertainment. Fino ad oggi in molti avevano ipotizzato novembre come mese di lancio di PlayStation 5 ma questa indicazione sembra stravolgere le carte in tavola: Sony vuole davvero anticipare Microsoft e lanciare la console a ottobre, con Xbox Series X in arrivo come ripetuto più volte in tempo per il giorno del Ringraziamento e la Holiday Season?

Un report di Bloomberg del mese scorso parlava di scorte ridotte al lancio e almeno per tutto il 2021, questa tesi però non ha mai trovato riscontro fino a questo momento, secondo alcuni rumor la produzione dovrebbe entrare a pieno regime nel mese di giugno con l'obiettivo di avere le unità pronte tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

Sony potrebbe svelare tutti i dettagli su PS5 a giugno, la data più accreditata è quella del 4 giugno ma anche in questo caso non ci sono conferme dirette in merito. E voi cosa ne pensate? PS5 uscirà davvero a ottobre o la console arriverà a novembre (quasi) come da tradizione?



AGGIORNAMENTO: come riportato da Gematsu, Famitsu ha contattato Sony per avere dettagli in merito, un portavoce della compagnia ha riferito che quanto riportato è solamente frutto di un errore da parte del sito Rikunabi e attualmente il lancio di PS5 resta previsto per le stagione natalizia 2020.