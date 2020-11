PS5: compra la console e trova un DualSense con tasti sbagliati!

Mentre in Europa cresce l'attesa per il lancio di PlayStation 5, in Nord America e in altri mercati internazionali la console nextgen è già nelle mani di tanti appassionati. Su Reddit, un utente che ha ricevuto la nuova piattaforma Sony condivide un singolare aneddoto riguardante PS5 e il suo controller DualSense.

L'appassionato di videogiochi conosciuto sul popolare forum come TalentedTortoise afferma infatti di aver trovato all'interno dell'enorme confezione di PS5 un pad che presenta dei tasti sbagliati!

L'immagine scattata e condivisa dal redditor testimonia l'accaduto e mostra l'anomala disposizione dei tasti del DualSense contenuto nella scatola della sua PlayStation 5 appena acquistata. L'errore riscontrato dall'utente, come possiamo facilmente notare nella foto in calce alla notizia, consiste nella mancanza del tasto Croce e della presenza, al suo posto, di un secondo pulsante Triangolo collocato alla rovescia.

Se autentico, lo scatto condiviso in rete dall'acquirente di PS5 testimonierebbe un qualche tipo di errore commesso in sede di assemblaggio, sia esso rappresentato dalla disattenzione di un dipendente della fabbrica o da un robot difettoso: in quest'ultimo caso, le probabilità di veder presto apparire in commercio nuovi controller DualSense con doppio tasto Triangolo potrebbero essere davvero elevate.

Il difetto riscontrato dal redditor, ad ogni modo, non è accompagnato da altri problemi di natura strutturale, tecnologica o di funzionalità, tolta ovviamente la possibile confusione provocata dall'assenza del tasto Croce e dalla sua sostituzione con il Triangolo capovolto. È andata decisamente meglio a chi, sempre per il lancio della console nextgen Sony, ha trovato per sbaglio PS5 standard nella confezione della Digital Edition! Per rimanere in tema, sapevate che nel settembre del 2019 Sony chiese ai fan come si chiamano i tasti dei controller PlayStation?