PS5: segnalati i primi problemi con i grilletti adattivi del DualSense

Per quanto la console stia soffrendo di problematiche logistiche e di produzione, PlayStation 5 può dirsi al momento un totale successo per Sony. Oltre a registrare numeri di vendita estremamente soddisfacenti, il monolite del colosso nipponico è stato elogiato per l'hardware che monta sotto il cofano ma anche per l'innovativo DualSense.

Proprio il sorprendente pad della console è finito al centro di una discussione recentemente aperta su ResetEra. Stando a quanto raccontato sulle pagine del noto forum videoludico, sembra che alcuni possessori di PS5 stiano iniziando a rilevare i primi problemi legati ai trigger adattivi del pad. Per la precisione, sembra che il tasto R2 sia particolarmente soggetto ad allentarsi dopo un indeterminato periodo di utilizzo.

L'utente Eek9X ci spiega come, nel mentre si dondolava tra un grattacielo e l'altro in Spider-Man Miles Morales, abbia sentito il tasto cedere improvvisamente, andando sostanzialmente a perdere la sua funzione "adattiva". Cercando informazioni e testimonianze sul web, il giocatore ha scoperto che il problema è più diffuso di quanto potesse immaginare, e sembrerebbe essere dovuto ad un malfunzionamento della molla interna al grilletto destro del controller.

Il consiglio, in caso riscontriate voi stessi un problema di natura simile, è quello di evitare di smontare il pad e trafficare tra le meccaniche del pad, ed affidarvi invece all'assistenza Sony, che peraltro sembra essere già a conoscenza di diversi casi identici a quello appena descritto.