PS5: gli utenti hanno già scoperto un trucco per attivare il browser web

Ad una sola settimana dal lancio americano e al day one europeo di PlayStation 5, è già disponibile una semplice guida grazie alla quale si può sfruttare un browser web nascosto della console di nuova generazione Sony.

Se state pensando che si debbano mettere in pratica strani barbatrucchi per accedere al browser nascosto di PS5, sappiate che siete fuori strada. Il procedimento per attivare questa funzionalità nascosta è in realtà molto semplice e può essere effettuato direttamente dal menu delle impostazioni, per la precisione visitando la schermata relativa al collegamento degli account social. Effettuando il login al proprio account Twitter, infatti, si può fare un passo indietro rispetto alla schermata nella quale inserire le proprie credenziali per l'accesso e navigare liberamente tramite browser. Chiaramente questo meccanismo non è altro che un modo per aggirare i limiti imposti da Sony ed è molto probabile che già nelle prossime ore possa arrivare un aggiornamento che metterà una pezza a questa dimenticanza da parte del colosso giapponese.

Aspettando una risposta da parte di Sony, vi ricordiamo che molti corrieri stanno avendo problemi con le consegne di PS5 a causa delle generose dimensioni della confezione.