PS5: gli utenti hanno scoperto un trucco per risparmiare spazio su SSD

Sono ormai trascorse poche ore dal lancio ufficiale di PlayStation 5 in alcuni paesi del mondo ed alcuni utenti più smaliziati hanno già individuato alcuni trucchetti che permettono di risparmiare dello spazio extra sull'SSD della console, le cui dimensioni non sono particolarmente generose.

A differenza di PlayStation 4, che può catturare uno screenshot nel momento in cui si sbloccano i vari trofei, la console di nuova generazione ha attivata di default una funzionalità che registra automaticamente un breve filmato per ogni trofeo sbloccato. Per quanto questa funzione possa essere gradevole, il costante accumularsi di nuovi filmati nella memoria interna non fa altro che ridurre sempre di più lo spazio disponibile per l'installazione di giochi. Per questo motivo, alcuni utenti stanno consigliando di disattivare il prima possibile questa funzione per evitare che lo spazio disponibile si saturi ancor più in fretta. Stando ad alcune testimonianze, per esempio, basta giocare per un po' ad Astro's Playroom per accumulare 500MB di video.

Va precisato che questa funzione può essere attivata o disattivata in pochi secondi dal menu delle impostazioni e chi vuole può quindi rimuoverla fino a quando non sarà possibile installare un SSD aggiuntivo su PS5. Vi ricordiamo infatti che al momento lo slot SSD extra di PS5 non è supportato.