PS5: gli utenti vogliono che Sony acquisisca Konami per creare nuove esclusive

In seguito all'inaspettataacquisizione di Bethesda e ZeniMax da parte di Microsoft, i fan di PlayStation 5 hanno deciso di far sentire sui social la propria voce per fare in modo che Sony metta mano al portafoglio e aggiunga nuovi team ai PlayStation Studios.

La bizzarra richiesta degli utenti si è diffusa sui social come Twitter in men che non si dica e sono stati così tanti a chiedere che il colosso nipponico acquisisca Konami da far giungere i creatori di Pro Evolution Soccer nella trend list in ambito gaming. Per quanto sia improbabile che Sony decida di acquisire un nuovo studio solo per accontentare i propri fan, è più concreta la possibilità che le numerose voci di corridoio su una collaborazione con Konami per riportare in vita Silent Hill come esclusiva PlayStation 5. Vi ricordiamo che l'ultimo team ad essere entrato nei PlayStation Studios è stato Insomniac, ovvero i responsabili di Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart.

In attesa di scoprire come risponderà Sony all'ultima mossa di Microsoft, vi ricordiamo che proprio oggi è stato svelato l'aspetto delle confezioni dei vari accessori di PlayStation 5, inclusa quella del controller DualSense.