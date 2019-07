PS5: un vecchio leak torna in voga svelando prezzo, data di uscita e giochi di lancio

Alla fine dello scorso anno uno sviluppatore anonimo europeo di terze parti ha diffuso su PasteBin alcuni dettagli su PS5, affermando di essere venuto a conoscenza degli stessi dopo "aver aiutato un grosso studio nella produzione di un gioco AAA Next-Gen in uscita nel 2020". Il leak è passato inosservato per tanto tempo... almeno fino ad oggi.

Il post in questione è stato poi preso d'assalto da vari insider che hanno provato parzialmente a confermare o smentire le dichiarazioni dello sviluppatore anonimo, sembra però che molti dettagli siano effettivamente corretti ed il leak ha ripreso a circolare su ResetERA ed altre board internazionali.

Nel documento si parla di una disponibilità prevista tra marzo e novembre 2020 (sebbene la prima parte dell'anno appaia poco probabile come finestra di lancio) al prezzo di 499 dollari/euro, il prossimo anno inoltre dovrebbero vedere la luce anche il visore PlayStation VR 2.0 e l'abbonamento PlayStation Plus Premium, quest'ultimo con opzione per la creazione di server privati e altre caratteristiche non meglio specificate rispetto all'abbonamento standard, che continuerà comunque ad esistere.

C'è spazio anche per i giochi, tra i titoli di lancio citati dal misterioso insider troviamo Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2, Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last of Us 2, oltre a giochi di terze party come Harry Potter RPG, il nuovo Assassin's Creed e Battlefield Bad Company 3. Anche Call of Duty Black Ops 5 di Activision e Treyarch sembra rientrare tra i probabili giochi di lancio di PlayStation 5. Curioso come lo scorso weekend Kazunori Yamauchi abbia confermato l'esistenza di Gran Turismo per PS5, affermando di essere già al lavoro sul "Gran Turismo di prossima generazione."



Al momento in ogni caso nessuna certezza, come da tradizione per questo tipo di leak, Sony dovrebbe annunciare ufficialmente PS5 entro la fine del 2019, restiamo in attesa di scoprire l'eventuale data dell'evento di presentazione, che potrebbe tenersi a questo punto a fine estate oppure a inizio autunno, così da iniziare a scaldare i motori in vista del lancio nel 2020.