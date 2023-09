PS5: ora si può vedere la Top 3 dei titoli più giocati

Lo scorso 13 settembre è stato distribuito il nuovo firmware PS5 che tra le varie novità ha abilitato il Remote Play su Chromecast ed altri dispositivi. L'update ha però aggiunto anche una funzione inedita piuttosto curiosa per tutti i giocatori.

Con il nuovo firmware per PlayStation 5 è stata ritoccata la presentazione visiva dell'area relativa al profilo utente, con l'arrivo di una piccola ma interessante feature inedita che è possibile trovare alla voce Panoramica: accanto ai Trofei conquistati nel corso del tempo è ora possibile vedere anche quali sono i tre giochi PlayStation più giocati in assoluto da ciascun profilo, con relativo conteggio delle ore trascorse su ogni titolo. In questo modo, oltre ad avere una veloce panoramica sui nostri prodotti preferiti, potremo anche farci un'idea di quali sono i titoli giocati per più ore dai nostri amici e dagli altri utenti incontrati online.

Vero, in precedenza più utenti hanno fatto notare come il conteggio delle ore effettivamente trascorse con un software non sia sempre stato molto preciso, tuttavia la nuova funzione consente di farsi un'idea più chiara sui gusti degli altri giocatori, oltre a far conoscere i propri. A questo punto fatecelo sapere: quali sono i vostri tre titoli PlayStation più giocati?

Nel frattempo PS5 è stata la console più venduta negli USA ad agosto 2023, confermando il grande momento che sta attraversando la piattaforma Sony.