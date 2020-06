PS5, gli accessori ufficiali: Headset, HD Camera, Media Remote e base di ricarica

Sony ha chiuso in bellezza l'evento The Future of Gaming" mostrando per la prima volta in assoluto il design ufficiale di PS5, che verrà venduta a partire dalla fine di quest'anno in due distinte versioni: una con lettore Blu-Ray 4K, un'altra in edizione esclusivamente digitale.

Il filmato che ha mostrato per la prima volta PlayStation 5 ci ha anche permesso di dare uno sguardo alla linea di accessori ufficiali, tutti accomunati dalla stessa filosofia di design e dal medesimo schema di colori (bianco e nero) che caratterizza la console e il DualSense.

Gli accessori presentati sono:

Pulse 3D Wireless Headset - Offre il supporto all'audio 3D e alla tecnologia per la cancellazione del rumore per il microfono; HD Camera – Costituita da due lenti 1080p per consentire ai giocatori di trasmettere la propria immagine durante lo streaming; Media Remote – Un telecomando con microfono integrato per la riproduzione dei film e la navigazione nei servizi di streaming; DualSense Charging Station – Stazione di ricarica in grado di ospitare due controller alla volta.

I prezzi degli accessori sopra elencati, esattamente come quelli delle due versioni di PlayStation 5 e la data di lancio, non sono ancora stati svelati.