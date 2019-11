PS5: vediamo il concept della console e del DualShock 5 in un video fan made

Ci avviciniamo sempre più a grandi falcate verso la next-gen, e sono in molti a non vedere l'ora di mettere finalmente le mani sulla prossima generazione di console. In casi come questi anche solo un video concept può attirare le attenzioni e le fantasie dei gamer, come quello di PS5 mostrato da un rivenditore tedesco.

Si tratta della catena Mediamarkt-Saturn, che in Italia opera col nome di Mediaworld, che ha appena diffuso in un video una sorta di concept di PS5, dove viene mostrata oltre alla console, anche il nuovo controller Dual Shock 5.

I render sono basati su come il rivenditore vorrebbe la nuova console di Sony, ma ovviamente il design finale di PlayStation 5 dovrebbe essere piuttosto differenti. Il video è però interessante, perché immagina alcune funzioni che sarebbe davvero ottimo vedere incluse in PS5, come la ricarica wireless per il Dual Shock 5, e un display LED posto proprio sul controller.

Come dicevamo, Sony deve ancora svelare il design di PS5, così come le definitive specifiche hardware. Proprio ieri uno sviluppatore ha dichiarato che l'hardware di PS5 non sarà rivoluzionario. Al momento si sa che monterà il chip Zen2 di AMD con architettura Navi, supporterà il Ray-Tracing, e sarà dotata di disco SSD. Stando agli ultimi rumor, i giochi per PS5 potrebbero essere diffusi tramite espansioni di memoria SSD. Staremo a vedere.

Che ne pensate del concept del video?