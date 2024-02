PS5 vende meno di PS4, ma il gap tra le due console si è ridotto: le statistiche

Dagli ultimi risultati finanziari di Sony sono emersi dettagli molto interessanti riguardanti l'ecosistema PlayStation. Sappiamo con certezza che PS5 è quasi a 55 milioni di unità vendute con una crescita consistente nel corso del 2023. La console di attuale generazione continua tuttavia a vendere meno rispetto a quanto faceva PS4.

Attraverso un apposito grafico scopriamo infatti che, se in un primo momento l'attuale PS5 vendeva con un ritmo pari se non addirittura superiore al suo predecessore, negli ultimi tempi l'ultima console Sony si ritrova dietro a PS4 in ottica commerciale. Dall'ultimo quarto del precedente anno fiscale, però, il gap tra le due piattaforme ha iniziato a ridursi, al punto che nel Q2 dell'attuale anno fiscale c'erano soltanto 0.8 milioni di console di differenza tra loro. Questo gap si è tuttavia allargato nel Q3, con PS5 che è attualmente sotto a PS4 di 2,3 milioni di unità, pur rimanendo comunque più sottile rispetto ai risultati dell'anno fiscale precedente.

Chiaramente nei prossimi trimestri non è da escludere che PS5 possa ricominciare a ridurre sempre di più le differenze con la console old-gen arrivando a pareggiarla o superarla definitivamente, tuttavia Sony ha previsto vendite hardware e software PS5 in calo per il prossimo futuro, dunque rimane concreta anche la possibilità che i ritmi di vendita della piattaforma odierna possano non andare oltre quelli registrati da PS4 nella sua epoca. Sony considera PS5 vicina alla metà del suo ciclo vitale: non resta che vedere come saranno le performance commerciali nei prossimi anni.