PS5 sta vendendo meno di PS4 ma ha già venduto più di Wii U nel suo intero ciclo vitale

Sony ha piazzato 17.2 milioni di console PlayStation al 31 dicembre 2021, la piattaforma è in circolazione da poco più di dodici mesi (il lancio è avvenuto a novembre 2020) e come sottolineato anche da Daniel Ahmad, ha già venduto più di Wii U nel suo intero ciclo vitale.

Wii U è stata lanciata nel novembre 2012 e al 31 dicembre 2019 (dato più recente disponibile) ha piazzato 13.56 milioni di unità, c'è da dire però che la console è rimasta in produzione solamente fino al 2016 poi lasciare spazio a Nintendo Switch, lanciata nel marzo 2017.

PlayStation 5 sta vendendo a ritmi più lenti rispetto a PS4, nel medesimo lasso di tempo la console old-gen di Sony aveva piazzato 20.2 milioni di pezzi, bisogna però tenere conto di vari fattori tra cui la crisi dei semiconduttori che ha impedito a Sony di produrre il numero di console inizialmente previsto.

Per quanto Daniel Ahmad sottolinei il risultati di PS5 in confronto a Wii U, bisogna evidenziare come Wii U non sia la console Nintendo di attuale generazione e dunque il confronto appare fine a se stesso, oltretutto parliamo di una piattaforma che non ha mai riscosso particolare successo commerciale, finendo fuori produzione nel giro di pochissimi anni.