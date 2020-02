PS5 venderà meno di PlayStation 4 nei primi mesi? La previsione di un analista

Nonostante Sony non abbia ancora mostrato PS5, né tantomeno svelato il prezzo, sono molti gli analisti ad essersi già lanciati in previsioni di vario genere. Tra gli ultimi figura Hideki Yasuda di Ace Research Institute, secondo il quale entro la fine dell'anno fiscale in corso (31 marzo 2021) saranno distribuite ai rivenditori 6 milioni di PS5.

Si tratterebbe di un risultato di tutto rispetto, ma che, come fatto notare da T3.com, la porrebbe dietro a PlayStation 4: l'attuale console di Sony venne lanciata nel novembre del 2013 (lo stesso periodo in cui dovrebbe debuttare PS5, più o meno), e al termine dell'anno fiscale venne distribuita ai rivenditori ben 7,5 milioni di volte. Si tratta, chiaramente, di previsioni che potrebbero anche non avverarsi: lo stesso Ace Research Institute fa notare che il successo dipenderà in larga misura dal design della console e, in particolare, dal prezzo, entrambi ancora sconosciuti.

T3.com ha poi messo altra carne a cuocere tirando in ballo il Coronavirus, a causa del quale Sony ha cancellato le sue partecipazioni al Pax East 2020 e alla Game Developers Conference 2020. L'epidemia ha già influenzato la produzione dei visori VR Valve Index e di Nintendo Switch, e potrebbe fare altrettanto con PlayStation 5 (oltre che con Xbox Series X), rallentandone la diffusione nei primi mesi dopo il lancio, che ricordiamo essere ancora previsto per le festività natalizie del 2020.