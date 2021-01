PS5 in vendita, attenzione ai falsi negozi su Facebook e Instagram

Capita in questi giorni su Facebook e Instagram di imbattersi in pubblicità di presunti negozi che hanno a disposizione decine di PS5 in pronta consegna, ben immortalate in foto con tanto di nome dello store in bella vista, per rendere più credibile il tutto. Prestate attenzione e non fidatevi del primo annuncio che vi capita sotto gli occhi.

Se è vero che non si può generalizzare è altrettanto vero che nella maggior parte dei casi si tratta di vere e proprie truffe. PlayStation 5 e PS5 Digital sono ad oggi introvabili in buona parte del mondo ed è difficile che un (presunto) piccolo rivenditore nato dal nulla possa avere in magazzino centinaia di console pronte per la vendita.

Nella maggior parte dei casi queste pagine vi rimandano a siti piuttosto spartani con un eCommerce primitivo, provando a completare l'operazione ci si imbatterà in messaggi di errore oppure noterete che i moduli non sono protetti, questo per spingervi ad effettuare il pagamento tramite altri metodi spesso ben poco sicuri e non tracciati.

I nomi dei negozi poi spesso sono di pura fantasia e del tutto improbabili, quando non formati direttamente una sequenza di numeri e lettere in ordine casuale (chi vi si scrive si è imbattuto in un poco rassicurante Jkkkjwwzzhplmna Store), fattore che dovrebbe mettervi ancora di più in allerta.

Come detto in apertura, ovviamente esistono negozi che operano nella piena legalità con ads e pubblicità sui social, ma non faticherete a riconoscerli rispetto a siti e pagine scam aperte da pochi giorni con il chiaro intento di racimolare facilmente denaro e poi scappare.

Attenzione anche alle aste ed agli annunci sui siti di compravendita dove PS5 viene venduta a più di 1.000 euro, il nostro consiglio è quello di evitare di pagare la console più del suo prezzo di listino, anche se a cedervela dovesse essere un vostro amico.