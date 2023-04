PS5 in vendita su Euromediashop: il titolare è stato condannato dal Tribunale di Brindisi

DDay ci fornisce oggi un nuovo importante aggiornamento sul caso Euromediashop, sito di eCommerce salito alla ribalta nel dicembre 2020 con la promessa di avere PS5 disponibili e pronte da spedire, anche in tempo per le festività natalizie di quell'anno.

La storia è nota, Euromediashop è stato chiuso e il titolare Christian Ciciriello si è costituito spontaneamente, affermando di aver incassato centinaia di migliaia di euro (circa 800.000 euro secondo le ricostruzioni) per ordini mai realmente evasi, una volta accortosi della gravità del suo gesto ha gettato in mare il Personal Computer con il quale ha gestito l'affare per poi andarsi a consegnare ai Carabinieri.

Adesso, dicevamo, arriva un aggiornamento: lo scorso 30 marzo il Tribunale di Brindisi ha condannato Christian Ciciriello a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione, a questa pena si aggiunge anche la multa di 3.960 euro e il risarcimento economico del danno ad alcune persone che avevano effettuato ordini sul sito, pagandoli senza però ricevere nulla.

All'epoca dei fatti, il titolare del sito ammise di non avere a disposizione il denaro incassato con Euromediashop e di aver donato tutto in beneficienza, salvo poi affermare di essere ludopatico e di aver perso tutto, come segnalato in un reportage a opera di DDay datato 19 dicembre 2020.