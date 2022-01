PS5 in vendita ora da Euronics, fino ad esaurimento scorte!

A sorpresa, Euronics ha "droppato" un nuovo stock di PlayStation, la console è ora in vendita sul sito della catena, in bundle con il Telecomando Media Remote, una buona occasione per acquistare la tanto richiesta PS5.

PS5 + Telecomando Media costa 529.98 euro, si tratta di una vendita abbinata dei due prodotti, promozione valida solo online con consegna a domicilio (il ritiro in negozio non è possibile), offerta valida fino ad esaurimento scorte. Ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo, ordini multipli non verranno accettati.



Le spese di spedizione partono da 9.90 euro (per un totale di 539.88 euro), in aggiunta è possibile acquistare l'estensione di garanzia Serena al prezzo di 40 euro, opzionale a scelta del cliente. Non sappiamo quante unità siano disponibili, nel momento in cui scriviamo è possibile aggiungere la PS5 al carrello, ribadiamo solo e unicamente in bundle con il Telecomando Media Remote, il modello è quello con lettore ottico mentre PS5 Digital Edition non è in vendita.



Come sempre vi raccomandiamo di essere veloci se siete interessati, il sold-out potrebbe verificarsi nel giro di pochissimi minuti come già accaduto in passato per altri drop di Euronics e altri rivenditori, tenete a portata di mano i dati della carta di credito per velocizzare il checkout.