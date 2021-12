PS5 in vendita ora da GameStop, affrettatevi prima del sold-out!

In questo momento il sito di GameStop sta vendendo un nuovo stock di PlayStation 5, nel momento in cui scriviamo sul sito di eCommerce è presente una coda virtuale per l'acquisto della nuova console Sony, disponibile in quantità limitate.

Andate sul sito di GameStop Italia e attendete pazientemente il vostro turno, la catena ricorda che "L'acquisto è riservato esclusivamente ai possessori di GS+ e limitato ad una console per cliente, acquisti multipli non saranno evasi."

Questa è con tutta probabilità l'ultima occasione per comprare una console PlayStation 5 prima di Natale, la consegna entro il giorno di festa non è garantita e al momento sembra improbabile, tuttavia in caso di esito positivo in fase di acquisto avrete la certezza di essere riusciti ad acquistare la PS5.