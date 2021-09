PS5 in vendita ora da GameStop, nuove scorte disponibili sul sito!

A sorpresa, il primo settembre la PS5 torna disponibile da GameStop, il sito del celebre rivenditore ha messo in vendita nuove scorte di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition, affrettatevi se siete interessati perchè il sold-out potrebbe essere immediato.

Potete comprare PS5 da GameStop solo online in versione bundle scegliendo oltre alla console (PS5 a 499.98 euro e PS5 Digital a 399.98 euro) anche due giochi e tre accessori a scelta tra una selezione di prodotti messi in evidenza da GameStop.

Al momento le console sono ancora disponibili ma come detto potrebbero finire molto rapidamente dunque se siete interessati fiondatevi sul sito per completare l'acquisto, vi ricordiamo che ogni cliente potrà ordinare una sola console ed eventuali ordini multipli verranno cancellati automaticamente dal sistema.



Il mese di settembre si apre quindi con un nuovo stock di PlayStation 5, una bella notizia per tutti coloro che sono alla ricerca della console Sony e che non sono riusciti ad acquistarla nel corso dei drop del mese di agosto. La speranza è che settembre, e l'autunno in generale, possa portare ad una normalizzazione nella produzione e nella distribuzione così da arrivare alla stagione natalizia con un buon carico di console disponibili per la vendita anche nei negozi.