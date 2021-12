PS5 in vendita da GameStop oggi pomeriggio: nuovo bundle e prezzo

Come annunciato sul canale Twitch GameStop TV, nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre GameStop Italia metterà in vendite nuove scorte di PlayStation 5: ecco tutto quello che c'è da sapere sul restock di PS5.

La catena metterà in vendita alle 17:00 un bundle che include PlayStation 5 Digital Edition, un secondo controller DualSense, abbonamenti PlayStation Now e PlayStation Plus 12 Mesi, telecomando e una serie di altri accessori al prezzo di circa 650 euro, maggiori dettagli verranno comunicati all'apertura della vendita, prevista per le 17:00 (orario indicativo) di giovedì 9 dicembre.

Si tratta di una buona occasione per acquistare PlayStation 5 prima di Natale, l'unico modello disponibile sarà la PS5 Digital mentre non sappiamo se la PS5 Standard Edition con il lettore ottico tornerà in stock prima delle festività di fine anno. Collegatevi alle 17:00 sul sito di GameStop Italia per essere certi di essere tra i primi in coda, lo stock è limitato e la console potrebbe andare rapidamente sold-out.

Se siete invece alla ricerca di giochi per PlayStation 5 date uno sguardo alle offerte del Calendario dell'Avvento GameStop del 9 dicembre dove troverete in offerta giochi come Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, Back 4 Blood e The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition.