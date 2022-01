PS5 in vendita da GameStop oggi pomeriggio, nuovo stock in arrivo

Come anticipato nei giorni scorsi, oggi PS5 tornerà in vendita da GameStop, solo online. L'azienda metterà in vendita un nuovo stock di console Sony oggi pomeriggio durante la nuova puntata di GameStop TV.

Un bot su Twitch nei giorni scorsi ha svelato che "durante la prossima puntata della GameStop TV (mercoledì alle 16:00) verranno messi in vendita pochissimi pezzi di PlayStation 5 Digital! NON conosciamo altri dettagli al momento, vi aggiorneremo nei prossimi giorni."

Non abbiamo dettagli in merito ma vi invitiamo a sintonizzarvi su GameStop TV all'orario indicato per scoprire tutte le informazioni sul nuovo drop di PlayStation 5. Non è chiaro se GameStop metterà in vendita la PS5 standard o il modello digital senza lettore e non sappiamo se ci saranno bundle specifici o se in alternativa sarà possibile acquistare anche la console in versione liscia.

Se siete interessanti chiaramente vi consigliamo di non perdere questa occasione dal momento che i drop di PS5 sono quasi sempre casuali e arrivano senza preavviso, ulteriori stock potrebbero essere disponibili nei prossimi giorni ma non ci sono certezze e c'è chi ipotizza di dover attendere febbraio per l'arrivo di nuove scorte. Ricordatevi che per acquistare sul sito di GameStop è necessario essere titolari di GS+ con card attiva e in corso di validità.