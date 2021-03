PS5: nuove scorte sold-out da GameStopZing il 25 marzo - Aggiornata

Sono arrivate nuove scorte di PlayStation 5 da GameStopZing, come promesso la catena sta vendendo nuove console ogni settimana per dare modo a tutti i clienti di acquistare una console PS5 senza lunghe attese.

Aggiornamento - Tutti i bundle e la PS5 Standard sono sold-out e attualmente non più disponibili per l'acquisto sul sito di GameStopZing. Segue notizia originale.



Questa settimana GameStopZing mette in vendita tre diversi bundle, oltre a PS5 Standard (449.98 euro) sul sito sono disponibili anche altri tre pacchetti:

PS5 Standard a 499.98 euro - Include la console e un controller DualSense

PS5 Bundle a 729.98 euro - Include la console, tre giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls, Watch Dogs Legion) e due accessori (Play & Charge e Dual Charge Station di Revent)

PS5 Bundle 2 a 724.98 euro - Include la console, due giochi (Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls), un secondo DualSense e un Funko Pop! Crash Bandicoot

PS5 Bundle 3 a 714.98 euro - Include la console con tre giochi (Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo, The Nioh Collection e Marvel's Spider-Man Miles Morales), il Telecomando Media Remote e un Funko Pop! Overwatch

Come di consueto, ogni cliente potrà acquistare un solo pezzo e gli ordini doppi verranno automaticamente cancellati. Anche in questo caso rinnoviamo l'invito ad iscrivervi al programma fedeltà GSZ e ricordatevi di impostare la ricezione di notifiche e comunicazioni da parte di GameStopZing, solo così potrete scoprire in anteprima quando le console torneranno in vendita.

GameStopZing ha in programma ulteriori drop settimanali ma non è escluso che nuovi stock possano apparire con maggior frequenza, iscrivetevi alla newsletter di GSZ e ricordatevi di visitare con regolarità anche i profili social di GameStop Italia su Facebook, Instagram e Twitter per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle nuove disponibilità di console PS5.