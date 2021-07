PS5 di nuovo in vendita su Mediaworld dal 19 luglio: date e orari delle disponibilità

Se siete alla disperata ricerca di una PlayStation 5, allora fareste bene a tirare fuori il calendario e a segnarvi i seguenti appuntamenti: a partire da lunedì 19 luglio, MediaWorld metterà nuovamente in vendita la console di nuova generazione di Sony secondo un programma ben preciso.

Il primo stock di console sarà composto interamente da PlayStation 5 Digital Edition e sarà disponibile a partire dalle ore 15:00 di lunedì 19 luglio. Intorno allo stesso orario di martedì 20 luglio verranno messe in vendita le PlayStation 5 classiche (munite di lettore di dischi), mentre alla medesima ora di mercoledì 21 luglio toccherà ai bundle PlayStation 5 con Ratchet & Clank Rift Apart, l'esclusiva più recente della casa. Ricapitolando:

PS5 | Calendario delle disponibilità di MediaWorld

19 luglio ore 15:00 circa - PlayStation 5 Digital Edition

20 luglio ore 15:00 circa - PlayStation 5

21 luglio ore 15:00 circa - Bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank Rift Apart

Ricordate che le vendite verranno effettuate sul sito games.mediaworld.it, sul quale è richiesta la registrazione. Potete già effettuarla adesso, in modo da essere già preparati il giorno in cui metteranno in vendita il modello che desiderate. Tenete inoltre presente che è necessario avere un carta di credito oppure un account PayPal attivi e aver inserito tutti i dati correttamente. Verificate fin da subito le impostazioni, le console potrebbero andare a ruba rapidamente e di conseguenza potreste avere poco tempo a disposizione per operazioni di questo tipo quando verrà il momento. Buona fortuna!