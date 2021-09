PS5 in vendita da Mediaworld oggi pomeriggio, torna la Digital Edition

Il 20 settembre Mediaworld ha messo in vendita PS5 Standard Edition ma le sorprese non sono finite perchè oggi pomeriggio la catena rossa avrà a disposizione nuove scorte di PlayStation 5 Digital, ovvero il modello privo di lettore ottico.

Come sempre il sito di riferimento è games.mediaworld.it, l'orario di inizio vendite è fissato per le 15:00 circa, aspettatevi una lunga coda virtuale con migliaia di utenti in fila, armatevi dunque di pazienza perchè l'attesa potrebbe durare più di qualche minuto.

Ricordatevi di tenere sottomano gli estremi della carta di credito o dell'account PayPal, altri metodi di pagamento (come il bonifico bancario o il contrassegno) non sono accettati, inoltre non è possibile ritirare la console in uno dei negozi Mediaworld ma solamente farsela spedire a domicilio alla propria abitazione o in ufficio.

Infine segnaliamo che il 22 settembre Mediaworld metterà in vendita nuove scorte di Xbox Series X, la console Microsoft soffre degli stessi problemi di PS5 e trovarne una non è semplice, i drop sono piuttosto rari e spesso passano mesi tra la distribuzione dei vari stock, dunque se siete interessati anche in questo caso segnatevi la data sul calendario: mercoledì 22 settembre ore 15:00.

Al momento non sono stati comunicati ulteriori drop per PlayStation 5 e non sappiamo quando la console sarà nuovamente disponibile dopo la vendita di oggi.