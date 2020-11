PS5, niente vendita in negozio al Day One causa Covid: la conferma per il Giappone

In seguito all'annuncio dei lockdown in Gran Bretagna, Francia e Germania, si è molto discusso dell'impatto della pandemia di Coronavirus sull'esordio della next-gen.

In particolare, mentre i negozi del Regno Unito si preparano a PS5 e Xbox Series X, sono emerse preoccupazioni legate al possibile accumularsi di possibili ritardi per PS5 in Europa. Se per il Vecchio Continente al momento non sembrano esserci novità in tal senso, conferme ufficiali giungono invece dal Sol Levante. Prendendo atto del persistere dei rischi connessi alla pandemia, PlayStation Giappone ha annunciato la decisione di non vendere PlayStation 5 nei negozi nel giorno del lancio della console.

Tramite un comunicato ufficiale, la divisione nipponica rende noto che a causa di preoccupazioni legate al Covid-19, la Compagnia ha scelto di non procedere con la vendita di unità di PS5 in data 12 novembre nei negozi del Paese. Ciò significa che anche in caso di disponibilità, le console resteranno blindate nei magazzini dei negozi. Nella stessa giornata, sarà inoltre impossibile procedere con nuovi preordini di PlayStation 5. Si conferma inoltre che, come già prevedibile, non saranno organizzati eventi speciali per celebrare l'esordio della next-gen.



Dalle dichiarazioni diffuse - riportate anche da Shuehei Yoshida - sembra invece essere possibile il ritiro delle PlayStation 5 già preordinate in precedenza presso negozi fisici.