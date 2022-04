PS5 in vendita oggi 13 aprile da GameStop, ecco l'orario

Come annunciato sui canali social, PS5 torna in vendita oggi pomeriggio da GameStop, la catena ha a disposizione un nuovo stock di PlayStation 5 da vendere online, segnatevi l'orario di inizio vendita e ricordatevi di puntare la sveglia se volete essere sicuri di non arrivare troppo tardi.

La vendita di PS5 inizierà nel corso della puntata settimanale di GameStop TV, il magazine di approfondimento in onda ogni mercoledì pomeriggio su Twitch a partire dalle ore 16:00. Durante la diretta i conduttori daranno tutte le informazioni necessarie per acquistare PS5, la console verrà venduta durante la trasmissione e quindi come detto a partire dalle 16:00 ora italiana.

GameStop metterà in vendita PlayStation 5 Standard Edition (la Digital Edition senza lettore ottico non sarà disponibile) in versione bundle, contenuti e prezzi non sono però stati rivelati e verranno annunciati probabilmente solo al momento dell'apertura delle vendite online.

Questo è di fatto il primo drop di PS5 per il mese di aprile, le scorte di PlayStation 5 sono limitate e la situazione non sembra andare a migliorare, anche a causa della chiusura di alcune fabbriche in Cina, scelta dettata dalla nuova ondata di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio alcune città in Asia.

Come sempre, le console disponibili saranno in quantità limitata e dunque se siete interessati vi consigliamo di tenere a portata di mano la carta di credito e di completare l'acquisto nel minor tempo possibile, cercando di essere molto veloci al momento del login, della messa nel carrello e del checkout, così da finalizzare l'acquisto in brevissimo tempo ed evitare di incorrere nel cartello di sold-out.