PS5 in vendita oggi da Mediaworld, nuove scorte in arrivo

Questa settimana la catena Mediaworld metterà in vendita nuove scorte di PlayStation 5 a partire da oggi (lunedì 19 luglio) e continuando poi con i drop anche nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 luglio.

Oggi pomeriggio sul sito della catena saranno disponibili solamente le PlayStation 5 Digital Edition, il 20 luglio sarà poi la volta di PS5 Standard e infine il 21 luglio verranno commercializzati i bundle PS5 con Ratchet & Clank Rift Apart. Tutti i drop sono previsti indicativamente alle ore 15:00.

PS5 da Mediaworld nuovi stock

19 luglio - PlayStation 5 Digital Edition

20 luglio - PlayStation 5 Standard

21 luglio - Bundle PS5 Ratchet & Clank Rift Apart

Per poter acquistare la PS5 dovrete necessariamente registrarvi su games.mediaworld.it, ricordatevi di tenere a portata di mano una carta di credito valida o le credenziali del vostro account PayPal dal momento che non sono accettate altre forme di pagamento per l'acquisto di PS5 e PlayStation 5 Digital Edition dal sito di Mediaworld.

Non sappiamo quante scorte abbia a disposizione la catena ma anche in questo caso vale il consiglio che vi ripetiamo da mesi, armatevi di pazienza e collegatevi in anticipo rispetto all'orario indicato per cercare di entrare in coda ed avere così la possibilità di acquistare la console Sony.